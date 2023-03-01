Оккупанты в Луганской области запретили фермерам продавать зерно собственного урожая - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что российские оккупанты блокируют продажу зерна фермерами в Луганской области, из-за чего те терпят большие убытки. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

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"На временно занятых территориях Луганской области у местных фермеров массово портится урожай лета-осени 2022 года. Российская оккупационная администрация полностью блокирует всем местным фермерам возможность реализовывать зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынке", - говорится в нем.

Также, по данным военных, оккупационные власти на неофициальном уровне запретили всем местным пекарням принимать зерновые от местных фермеров. Отмечается, что фермеры находятся "в отчаянии от больших потерь" собранного урожая.

Относительно военной ситуации в регионе отмечается, что со стороны оккупантов происходят безуспешные наступательные действия в районе поселка Белогоровка (единственного на правом берегу Северского Донца, ранее отвоеванного украинской армией).

Кроме того, враг совершил артиллерийские обстрелы в районах сел Стельмаховка (Коломыйчихская община), Червонопоповка (Кременская община) и Невское (Краснореченская община).

Отметим также, что на подконтрольной Украине территории аграрии недовольны отсутствием до сих пор решения о продлении программы льготных кредитов "5-7-9". Как заявил во вторник Всеукраинский аграрный совет, это чревато срывом посевной кампании.

Источник фото: ua.depositphotos.com