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Агро
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Ощадбанк прокредитовал ведущего экспортера растительного масла на $27 миллионов

Ощадбанк прокредитовал ведущего экспортера растительного масла на $27 миллионов
Фото: сайт "Градолии"

Государственный Ощадбанк заключил ряд кредитных соглашений с группой компаний "Градолия" на общую сумму более 27 миллионов долларов. Как говорится в сообщении финучреждения, благодаря этому компания пополнит оборотный капитал и восстановит финансовую устойчивость после осуществления капитальных инвестиций в 2023-2024 годах.

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В банке отмечают, что в течение последнего года "Градолия" увеличила объем производимой продукции на 22% и планирует лишь наращивать эту динамику, при этом почти вся продукция идет на экспорт — более чем в 80 стран.

В самой ГК отмечают, что на 2025 год планируют увеличить долю высокомаржинальной продукции, рафинированного масла фасованного, в общем объеме продаж с 53% до 80%. Остальные планы, связанные с получением кредитов в Ощадбанке, производитель пока не раскрывает.

О "Градолии"

"Градолия" владеет маслоэкстракционным заводом в Кропивницком, заводом по рафинации и фасовке растительных масел. Кроме нерафинированного и рафинированного масла группа производит гранулированный шрот и фосфатидный концентрат. На производстве задействовано более 300 человек.

За 2023-2024 годы компания вдвое увеличила свои складские мощности по хранению фасованного масла, установила две новые линии фасовки рафинированного масла, построила новый силос с емкостью хранения семян 24 тысячи кубометров и обеспечила бесперебойную работу предприятий в отсутствие электроснабжения, установив систему дизельных генераторов на 4 МВт.

По состоянию на середину 2024 года группа занимала первое место в Украине (22,4% общего объема) по экспорту рафинированного фасованного масла и восьмое место среди экспортеров рафинированного масла (4,2% общего объема).

С 2021 года "Градолия" является одним из лицензированных поставщиков для программ ООН. За этот период по Всемирной продовольственной программе группа поставила в разные страны продукции более чем на 7 миллионов долларов.

Автор:
Тимофей Беспятов