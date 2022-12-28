Перед новогодними праздниками в Украине дорожают огурцы

Заметное увеличение спроса на тепличные огурцы в канун новогодних праздников, а также существенное сокращение предложения этой продукции стимулируют ее подорожание на украинском рынке.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По данным ежедневного мониторинга проекта, только с начала текущей недели отпускные цены на импортные огурцы на украинском рынке выросли в среднем на 10%. Сегодня продавцы готовы отгружать качественный огурец за 55–65 грн/кг.

Такой ценовой тренд трейдеры связывают сразу с несколькими факторами. Прежде всего рост цен спровоцирован подорожанием огурца в Турции, которая на данный момент выступает фактически единственным поставщиком этой продукции на украинский рынок.

Более того, поставка турецкого огурца достаточно малообъемна и нестабильна, что также влияет на цены.

Отметим, что сегодня огурец в Украине предлагается к продаже фактически по тем же ценам, что и год назад. Однако продавцы отмечают, что рост цен крайне отрицательно сказывается на темпах сбыта в данном сегменте.

Розничные сети сократили объемы закупок до минимума, ссылаясь на очень низкие темпы сбыта. При этом покупатели все чаще остаются недовольны качеством предлагаемого огурца.

Напомним, в Украине начал дешеветь лук. Сегодня украинские фермеры ведут продажи этого овоща по 20-25 грн/кг, в зависимости от качества.

Кроме того, фермеры стараются не держать долго картофель на складах, ведь его качество портится из-за отключения электроэнергии. Поэтому на рынке наблюдается увеличение предложения, что приведет к падению цен на картофель.