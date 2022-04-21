Перед Пасхой цена на яйца упала на 16% — УКАБ

Весной стоимость яиц снижается из-за увеличения предложения, которое превышает спрос.

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Для рынка яиц характерна ярко выраженная сезонность из-за большой доли домашних хозяйств в структуре производства.

"По этой причине в начале осени цена растет, а весной идет вниз, так как начинает поступать в большем объеме предложение от хозяйств. То есть люди начинают меньше покупать яиц в магазинах, а также частично продавать яйца, выращенные дома. Как раз такой период совпадает с Пасхой", — рассказала Delo.ua аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Цена на яйцо снижается потому, что предложение увеличивается большими темпами, чем спрос.

Сейчас 10 яиц можно в среднем приобрести за 33,52 грн, что на 16% ниже месяцем назад.

Напомним, что в Минагрополитики уверяют, что Украине не грозит дефицит яиц, курятины, молока и овощей.