Перед Пасхой в Украине выросли цены на импортные томаты: какая стоимость

В Украине перед пасхальными праздниками наблюдается стремительный рост цен на импортные тепличные томаты. За неделю их цена взлетела в 1,5 раза.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Причиной подорожания томата на украинском рынке стала плохая погода как в Украине, так и в Турции. Так, затяжные дожди на фоне периода межсезонья привели к тому, что сбор урожая в турецких хозяйствах несколько приостановился, из-за чего производители подняли цену на свою продукцию.

Так, на данный момент оптовая цена на турецкий томат в Украине составляет 80-110 грн/кг ($2,19-3,01/кг), что в среднем в 1,5 раза дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Аналитики напомнили, что ровно неделю назад цены на импортные тепличные томаты в Украине "обвалились" до 50 грн/кг ($1,37/кг), и продавцы не видели каких-либо перспектив их повышения.

Негативный настрой украинских импортеров стал главной причиной подорожания: из-за последнего обвала цен многие поставщики понесли большие убытки и отказались работать с томатом на этой неделе. Рост цен в хозяйствах Турции, откуда до настоящего момента Украина импортировала основной объем томата, стал еще одной причиной отказа импортеров от поставок. Таким образом, к концу недели на рынке Украины образовался дефицит импортного помидора, который и послужил толчком к повышению цен.

Как отмечается, на данный момент импортный томат в Украине стоит в среднем в 1,6 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Однако игроки рынка не исключают, что импортный томат на украинском рынке начнет дешеветь уже на следующей неделе.

Напомним, перед пасхальными праздниками украинские тепличные комбинаты в очередной раз повышают отпускные цены на огурцы .

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