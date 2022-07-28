Первое судно с украинским зерном может выйти в море уже 29 июля – заместитель генсека ООН

Первое судно с украинским зерном может выйти в море из порта в Одесской области 29 июля. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс во время брифинга в четверг, 28 июля.

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"Мы надеемся и планируем, что первое судно может отправиться в ближайшие дни. Надеюсь, что это произойдет завтра", – сказал Гриффитс.

Отмечается, что кроме зерна кораблями из Украины будут экспортировать и удобрения.

Напомним, в связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна, в среду, 27 июля возобновили работу порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный". В тот же день в Стамбуле приступил к работе координационный центр по экспорту украинского зерна.

Задача СКЦ – обеспечить транспортировку и распределение экспортируемого из Украины зерна. Движение судов будет отслеживаться, а весь процесс будет координироваться ООН и другими сторонами договоренностей.