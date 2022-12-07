"Почти 200 кг молочной продукции для каждого украинца": в правительстве спрогнозировали результаты работы отрасли за 2022 год

Министерство аграрной политики и продовольствия фиксирует положительные сдвиги в молочной отрасли и прогнозирует, что по итогам 2022 года в Украине произведут 7,5 млн тонн молочной продукции.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

"В соответствии с балансом спроса и предложения молока и молочных продуктов в текущем году, прогноз производства молока по оптимистичным сценариям может составлять 7,5 млн тонн. Это позволит в нынешних условиях обеспечить каждое лицо 199 кг молокопродукции", — говорится в прогнозе профильного министерства.

В Минагрополитики подчеркнули, что, несмотря на войну, доля поголовья коров и объемы производимого молока в сельскохозяйственных предприятиях сохранились. Более того, впервые за последние годы торговое сальдо по молочной группе товаров за январь-октябрь 2022 г было положительным и составило $103,8 млн.

Начальник управления животноводства и племенного дела Департамента аграрного развития Минагрополитики Елена Дадус отметила, что правительство делает акцент именно на семейных фермерских хозяйствах, поскольку им сложнее всего в нынешних условиях полноценно вести свою деятельность.

"В частности, речь идет о постановлении №739, которое позволяет получить финансовую поддержку при создании перерабатывающих мощностей, в том числе по переработке молока. А также постановление №918, которым утвержден порядок предоставление бюджетной дотации фермерам на поголовье коров в размере 5300 грн. на одну корову. Мы уже имеем более 37 тыс фермерских хозяйств, которые зарегистрировались на эту программу через государственный аграрный реестр", — резюмировала Дадус.

Как сообщалось ранее, доля производства именно приусадебного молока упала ниже 15%, тогда как доля промышленного молока достигла 85,7%.

В то же время прогнозируется, что из-за проблем с электричеством в Украине могут остановиться молокоперерабатывающие предприятия.

Источник фото: ua.depositphotos.com