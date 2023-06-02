Посевная уже закончилась в двух областях

Украинские сельхозпроизводители на контролируемой Украиной территории по состоянию на 2 июня 2023 года уже посеяли более 12 млн га яровых зерновых и масличных культур.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что сев яровых культур подходит к завершению. В частности, она уже закончилась в Полтавской и Кировоградской областях.

На первый день лета украинские аграрии уже посеяли 5 млн 472 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, из которых:

яровой пшеницы – 269,5 тыс. га;

ярового ячменя – 766,1 тыс. га;

гороха – 136,1 тыс. га;

овса – 145,6 тыс. га;

кукурузы – 3 892,5 тыс. га;

гречихи – 106,1 тыс. га;

проса – 46,1 тыс. га;

других зерновых и зернобобовых – 109,7 тыс. га.

За минувшую неделю всего посеяно 193,6 тыс. га зерновых и зернобобовых культур.

Также сев сахарной свеклы проведен на площади 213,1 тыс. га. Что касается масличных культур, то подсолнечника посеяно на площади 5 042,8 тыс. га, сои – 1 739,3 тыс. га.

По прогнозам Минагрополитики, в этом году Украина сможет засеять почти столько же площадей, что и в прошлом. Это позволит вырастить минимум вдвое больше, чем потребляют украинцы, а также сохранить экспортный потенциал агросектора на уровне предыдущего года – более $20 млрд.

По предварительным прогнозам, в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур составит 45 млн тонн, из которых - более 16,5 млн. тонн пшеницы.

Такой же показатель по урожаю пшеницы в Украине в своем первом агропрогнозе для нового маркетингового сезона 23/24 заложило и Министерство сельского хозяйства США.

Там прогнозируют, что в 2023 году по сравнению с предыдущим производство пшеницы снизится на 21%, главным образом из-за войны войны с Россией. На фоне более низких производств, соответственно, ожидается и падение экспорта из Украины.