Посевная в Украине выходит на финишную прямую: больше всего посеяли подсолнечника и кукурузы

По состоянию на 17 мая на контролируемой Украиной территории уже засеяно 6,3 млн. га масличных и 5,1 млн. га зерновых и зернобобовых культур. Это составляет более 90% от запланированных площадей посева.

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, аграрии уже засеяли зерновых и зернобобовых:

кукурузы – 3 565,6 тыс. га;

ячменя – 781,6 тыс. га;

пшеницы – 249 тыс. га;

овса – 166,7 тыс. га;

гороха – 162,1 тыс. га;

гречихи – 48,1 тыс. га;

проса – 43,1 тыс. га.

Лидерами среди областей являются:

Полтавская, где уже посеяно 488,9 тыс. га кукурузы, 6,5 тыс. га пшеницы, 73 тыс. га ячменя, 8,5 тыс. га гороха и 2,3 тыс. га овса.

Винницкая – 292 тыс. га кукурузы, 11,5 тыс. га пшеницы, 55 тыс. га ячменя, 6 тыс. га гороха и 1,1 тыс. га овса.

Кировоградская – 287,9 тыс. га кукурузы, 8,8 тыс. га пшеницы, 46,1 тыс. га ячменя, 16,5 тыс. га гороха и 0,4 тыс. га овса.

В Киевской области – 221 тыс. га кукурузы, 32,3 тыс. га пшеницы, 44,3 тыс. га ячменя, 5,93 тыс. га гороха и 6,5 тыс. га овса.

Кроме того, аграрии Украины посеяли 4605 тыс. га подсолнечника, 1640,9 тыс. га сои. Сахарная свекла посеяна на площади 250,1 тыс. га.

За прошедшую неделю больше зерновых и зернобобовых посеяли в Винницкой области - 114 тыс. га. В целом, площадь посевов за этот период увеличилась на 784,7 тыс. га.

Как свидетельствуют данные Минагрополитики, яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в Украине прогнозируется засеять 5,601 млн га.

В 2024 году урожай будет меньшим

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн. Это примерно на 10% меньше по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн тонн.

Отметим, как рассказал глава Минагрополитики Николай Сольский, Украина ожидает, что посевные площади весной 2024 года будут такими же, как и в прошлом году, но при самом плохом сценарии они могут немного уменьшиться.

При этом министр не исключил сценария, по которому некоторые поля в стране останутся незасеянными, поскольку для некоторых аграрных компаний выгоднее будет оплатить арендную плату за землю, чем сеять культуры и рисковать невыгодными результатами из-за высоких затрат.

Напомним, в Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозируют, что при пессимистическом сценарии в 2024 году посевные площади под масличные культуры могут сократиться на 16%, а под зерновые на 17%.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) ожидает, что в 2024 году урожай зерновых и масличных культур в Украине уменьшится до 76,1 млн тонн. Это обусловлено сокращением посевных площадей под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистики экспорта.