Посевную завершили аграрии 12 областей Украины

Украинские сельхозпроизводители на контролируемой Украиной территории по состоянию на 9 июня уже посеяли 12,8 млн га зерновых, зернобобовых и масличных культур.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что сев яровых культур уже завершили 12 областей Украины.

"Аграрии Виннитчины, Запорожья, Ивано-Франковщины, Кировоградщины, Одесщины, Полтавщины, Сумщины, Тернопольщины, Хмельнитчины, Черкасщины, Буковины и Черниговщины завершили сев яровых культур", - отметили в МинАПК.

Там добавляют, что в Украине уже посеяно 12,8 млн. га зерновых, зернобобовых и масличных культур, в частности, зерновых – 5 млн. 605 тыс. га, из которых:

яровой пшеницы – 271,0 тыс. га;

ярового ячменя – 808,6 тыс. га;

гороха – 137,2 тыс. га;

овса – 145,6 тыс. га;

кукурузы – 3 999,6 тыс. га;

гречихи – 116,2 тыс. га;

проса – 48,5 тыс. га.

Кроме того, сев подсолнечника проведен на площади – 5 213,1 тыс. га, сои – 1 762,7 тыс. га.

Также сахарная свекла посеяна на площади 213,1 тыс. га.

По предварительным прогнозам, в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур составит 45 млн тонн, из которых - более 16,5 млн. тонн пшеницы.

Такой же показатель по урожаю пшеницы в Украине в своем первом агропрогнозе для нового маркетингового сезона 23/24 заложило и Министерство сельского хозяйства США.

Там прогнозируют, что в 2023 году по сравнению с предыдущим производство пшеницы уменьшится на 21%, главным образом из-за войны войны с Россией. На фоне более низких производств, соответственно, ожидается и падение экспорта из Украины.

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