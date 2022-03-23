Продовольственная безопасность: ЕС выделит фермерам €1,5 млрд

Евросоюз готов предоставить фермерам пакет финансирования в размере 1,5 млрд евро. Таким образом в ЕС хотят укрепить продовольственную безопасность после того, как прекратился экспорт продовольствия из Украины после вторжения России.

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Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что цены на продовольствие резко выросли, так как война отрезала большую часть поставок из Украины, крупного экспортера зерна и курятины.

Bloomberg со ссылкой на официальные лица отмечает, что ЕС планирует предоставить государствам-членам 500 млн евро финансирования для распределения среди фермеров, наиболее пострадавших от высоких цен на энергоносители и удобрения.

Затем страны ЕС могут пополнить фонды своими собственными ресурсами, чтобы достичь общей суммы в 1,5 млрд евро.

"Хотя сам ЕС не сталкивается с риском продовольственной безопасности, мы все равно должны решать вопросы доступности продуктов питания и предпринимать шаги, чтобы сделать наше сельское хозяйство и цепочки поставок продуктов питания более устойчивыми, чтобы справиться с будущими кризисами", — заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Отметим, Украина и РФ поставляют на мировой рынок около 30% пшеницы, 20% всей кукурузы и 80% подсолнечного масла. Поставки из России осложнены санкциями, поставки из Украины — нападением россиян.

Во многих странах мира уже наблюдаются перебои с продуктами.

В частности, в турецких супермаркетах повышенный спрос на подсолнечное масло привел к очередям, резкому росту цен и даже появлению чего-то вроде государственного регулирования, а в Германии с прилавков супермаркетов исчезли подсолнечное масло и мука.

Также Украина ввела запрет на экспорт мяса и мясных субпродуктов, ржи, овса, гречихи, пшена, сахара, пищевой соли и других продуктов.

А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что дальнейшее продолжение российского военного вторжения в Украину грозит глобальным продовольственным кризисом.