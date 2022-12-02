Производитель ТМ "Моршинская" и "Миргородская" продолжает работу в условиях передачи корпоративных прав АРМА

Война оказывает существенное влияние на финансовые показатели украинских компаний, однако бизнес компании IDS Ukraine, являющейся крупнейшим игроком на рынке бутилированных вод, устойчив и имеет резервы для продолжения деятельности. Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал один из акционеров компании Всеволод Билас.

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По его словам, скорректированный показатель EBITDA составил 226,8 млн грн, что в три раза меньше, чем в 2021 году. Но руководство приняло меры по поддержанию положительной операционной прибыли, чтобы обеспечить стабильную деятельность предприятий, выплату зарплат, своевременные расчеты с поставщиками. В то же время компания не остановила проект запуска новой производственной линии в Моршине для разлива новых продуктов.

"Хочу отметить, что IDS Ukraine и дальше своевременно уплачивает все причитающиеся налоги и сборы в бюджет Украины. С начала 2022 года в государственный и местные бюджеты поступило 504,7 млн грн. А на 30 сентября группа компаний имеет положительный собственный капитал и положительный рабочий капитал ", – отметил Всеволод Билас.

Он подчеркнул, что компания на постоянной основе производит продукцию волонтерским организациям, а также продолжает выплачивать заработную плату мобилизованным сотрудникам, хотя государство этого не требует. "На гуманитарные нужды мы уже передали воды на сумму более 50 млн грн. Отдельно финансово помогаем армии, закупаем необходимое снаряжение, полностью экипировали своих ушедших служить на сумму почти 2,5 млн грн", - говорит акционер IDS Ukraine.

Компания пережила несколько существенных экономических кризисов и смен акционеров. "За 17 лет акционерный состав группы компаний (входят Моршинский и Миргородский заводы минеральных вод, дистрибуционная компания IDS и ряд других компаний) менялся несколько раз. Сейчас непосредственным акционером, владеющим 100% акций IDS Ukraine, является кипрская компания "Интернешнл Дистрибьюшн Системз Лимитед". Право контроля над группой компаний имеют действующие вместе члены семьи Бадри Патаркацишвили, являющиеся гражданами Великобритании (34% акций), правительство Грузии (7,73 %) и ряд миноритарных акционеров (примерно 10%), к которым отношусь и я", - рассказал Всеволод Билас.

По его словам, сейчас стратегией IDS Ukraine является сохранение целостного комплекса производства и дистрибуции, коллектива, поддержка сотрудников и уплата налогов.