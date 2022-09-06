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Производство украинских томатов для переработки сократится на 78%
В Украине прогнозируют самое большое в мире падение производства томатов.
Об этом сообщает издание AgroTimes.
Так, производство томатов для переработки в Украине сократится на 78% - с 800 тысяч тонн в 2021 году до 180 тысяч тонн в 2023 году. Причиной такой ситуации является война в Украине, из-за которой были временно оккупированы территории южных областей, являющихся регионами выращивания таких томатов.
Также в этом году прогнозируется мировое падение производства томатов для переработки из-за жары в некоторых странах северного полушария на 5,8% — с 39,184 млн тонн до 36,892 млн тонн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Наибольшее падение из-за жары ожидают в Тунисе – на 36%, Испании – на 29%, в Венгрии – на 26%, в Алжире – на 20%, в Греции – на 17%, во Франции – на 12%. В Чили урожай также снижается на 17%.
Однако Канада нарастит производство томатов для переработки на 25%, Китай – на 21%, россия – на 15%.
Напомним, что цены на лук в Украине продолжают бить рекорды.