Рынок рапса возобновляется: после падения цены начали расти

Экспортные закупочные цены на рапс после падения поднялись на 200-400 грн/т — до 22200-22400 грн/т, или 465-475 $/т.

Об этом сообщают аналитики GrainTrade.

В Украине экспортные закупочные цены на рапс с доставкой в порты Черного моря после падения в понедельник до уровня 22000 грн/т и ниже выросли на 200-400 грн/т до 22200-22400 грн/т или 465-475 $/т.

Этот рост связан с уменьшением предложения и повышением курса доллара на межбанковском рынке.

"Рост цен на подсолнечник, вызванный снижением прогнозов урожая, будет поддерживать цены на рапс в Украине на высоком уровне", — считают аналитики.

Сколько рапса импортировала Украина

Отмечается, что 2024/25 МГ (с 1 июля по 11 августа) ЕС импортировал 0,44 млн т рапса, что на 55% превышает 0,29 млн т сезона 2023/24, но 65% этого объема поставлено из Австралии и только 22 % – из Украины.

Аналитики добавляют, что в июле Украина экспортировала 278 тыс. т рапса, что на 15% превысило показатель июля прошлого года, но в августе существенно увеличило темпы экспорта.

Согласно обновленным прогнозам USDA, мировое производство рапса в сезоне 2024/25 вырастет на 0,9 млн. тонн, до 88,8 млн. тонн, в значительной степени благодаря повышению оценок для России. Однако аналитики, несмотря на ожидания аграриев, не снизили прогнозы для ЕС и Украины.

По состоянию на 8 августа в Украине собрано 99% площадей посевов рапса, что дало 3,32 млн. тонн рапса, однако USDA оставил прогноз на уровне 3,7 млн. тонн, что на 20% ниже показателя прошлого сезона.

На европейском рынке рапс также испытал влияние. Ноябрьские фьючерсы на рапс на бирже в Париже выросли на 0,9% до 457 €/т, после падения на 2,6% из-за публикации отчета. Аналогично ноябрьские фьючерсы на канолу в Виннипеге выросли на 1,6%, но остаются под давлением падения цен на сою.

Напомним, в Минагрополитики оценили потери урожая из-за аномальной жары, накрывшей всю страну в июле. Там отметили, что в Украине потери поздних сельхозкультур могут составить 10-15%.

Также добавим, что Украинская зерновая ассоциация ухудшила прогноз потенциального урожая в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом – на 2,8 млн. тонн до 71,8 млн. тонн зерновых и масличных.

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