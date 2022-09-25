Рынок земли: на Львовщине цена пая более чем в 3 раза превышает НДО

С момента открытия рынка земли во Львовской области продали более 1200 га паев. С 1 июля 2021 г. в области заключили сделки на 3142 га, из которых 1200 га - это площади проданных 917 земельных паев. За период полномасштабной войны было продано 326 паев на площади 448 га.

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Об этом сообщают в Департаменте агропромышленного развития Львовской ОГА, пишет Аgroportal.ua.

Отмечается, что средняя стоимость гектара пая во Львовской области составляет около 72,29 тыс. грн, что превышает среднюю цену по Украине почти в 1,7 раза и уступает только Киевской области.

В то же время, по площади отчужденных сельскохозяйственных земель область занимает последние места.

"Надо еще раз подчеркнуть, что если владелец таки решил продать свой пай, то необходимо помнить, что до 1 января 2030 г. цена продажи такого участка не может быть меньше нормативной денежной оценки. Средняя НДО пашни в области составляет 21,5 тыс. грн. Однако, как мы видим, фактическая цена продажи больше, чем в 3,3 раза", — отметила директор Департамента агропромышленного развития Львовской ОГА Татьяна Гетьман.

Отметим, по данным Минагрополитики, средняя цена за 1 гектар земли для ведения сельхозпроизводства на сегодня составляет 38 211 грн. Самая дорогая земля в Киевской области.

Ранее сообщалось, что самый дорогой пай площадью 0,94 га, расположенный на территории Сокольнической общины Львовской области, продано за 5 млн грн.

Напомним, что в Украине за год работы рынка земли было заключено 88 тысяч сделок по продаже земли на 7 млрд гривен.