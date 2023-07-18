С бизнесом планируют обсудить продолжение работы "зернового коридора" без участия РФ - Минагрополтики

Координационный совет по логистике в сельском хозяйстве на этой неделе обсудит с операторами рынка возможности продолжения морского экспорта украинского продовольствия после выхода России из "зернового соглашения".

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в программе "Укринформ: Вечерний стрим".

По его словам, Украина готовилась заранее к вероятному срыву Россией заключенных с ООН и Турцией договоренностей по "зерновому коридору". Ведь еще с марта российская сторона блокировала инспекции судов и делала все, чтобы роль и возможности экспорта уменьшались.

"С рынком не раз обсуждалось, что есть риски, что в какой-то момент условия безопасности предоставленные страной-агрессором будут ничтожными или остановлены. Тогда нужно обеспечить путь экспорта через Черное море без участия страны-агрессора", - отметил он.

Высоцкий сообщил, что уже сделаны важные шаги для того, чтобы реализовать такой сценарий.

"В бюджете предусмотрено 20 млрд гривен страхового фонда, есть принятый порядок использования этих средств, состоялось заседание Координационного совета по логистике, где отметили, что на этой неделе состоится предметная встреча-обсуждение этого вопроса со всеми желающими операторами рынка", - пояснил он.

Также замминистра подчеркнул, что сейчас говорить, что никакого шанса на сохранение морских поставок украинского продовольствия нет, нельзя.

Выход РФ из зерновой сделки: что будет дальше?

Зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, было подписано 21 июля 2022 года и с тех пор несколько раз продолжалось. 17 июля срок его действия истекает, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.



Еще до этого шага РФ заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказывал о наличии альтернативного плана продления экспорта агропродукции, если Россия выйдет из договоренностей. Речь шла о том, чтобы расширить пропускную способность Дунайского региона и увеличить возможности по перевалке там. Кроме того, продолжается ввод в эксплуатацию дополнительных пунктов перехода и сухих портов на западной границе с Польшей и Румынией.

В свою очередь президент Владимир Зеленский уже после заявления РФ о выходе из соглашения отметил, что компании-владельцы кораблей готовы и дальше использовать Черноморский коридор для поставок зерна, если на это будут согласны Украина и Турция.

Также известно, что президент Владимир Зеленский направил Турции и Организации Объединенных Наций письма с предложением продлить работу зерновой инициативы. Он отметил, что обеспечить функционирование коридора и инспектирование суден можно в трехстороннем формате.