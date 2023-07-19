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Шмыгаль согласовал с председателем Еврокомиссии экспорт агропродукции
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен экспорт украинской агропродукции.
Об этом Шмыгаль написал в Twitter.
По его словам, удалось договорились об упрощении процедур поставок, развитии новых пунктов пропуска и логистических путей.
"Производительный разговор с Урсулой фон дер Ляен о содействии экспорту агропродукции. Скоординировали подготовку нового финансового инструмента #UkraineFacility для экономического развития и восстановления", - написал он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В свою очередь фон дер Ляен отреагировала на атаку по зернохранилищам в Одессе и на выход РФ из "зернового соглашения" и пообещала помочь Украине экспортировать зерно.
"После сегодняшних безжалостных нападений России на Одессу и решения заблокировать Черноморскую зерновую инициативу мы будем работать вместе, чтобы поддержать выведение украинских агропродовольственных товаров на мировые рынки", - написала она.
В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский рассказал, что зерно, хранившееся в терминале в порту Черноморска, подвергшемся атаке со стороны российской армии в ночь на 19 июля, должно было экспортироваться в Китай. Также было указано, что в порту Черноморска было уничтожено 60 тысяч тонн зерна.
Напомним, что в настоящее время функционирование черноморских портов Одесщины заблокировано из-за прекращения "зернового соглашения", причем мероприятие к Черному морю судов, которые должны направляться в эти порты, российская сторона блокировала еще с 26 июня. Именно поэтому все суда, зашедшие в "зерновой коридор", за это время успели загрузиться и покинуть Украину.