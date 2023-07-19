Шмыгаль согласовал с председателем Еврокомиссии экспорт агропродукции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен экспорт украинской агропродукции.

Об этом Шмыгаль написал в Twitter.

По его словам, удалось договорились об упрощении процедур поставок, развитии новых пунктов пропуска и логистических путей.

"Производительный разговор с Урсулой фон дер Ляен о содействии экспорту агропродукции. Скоординировали подготовку нового финансового инструмента #UkraineFacility для экономического развития и восстановления", - написал он.

Продуктивна розмова з @vonderleyen про сприяння експорту 🇺🇦 агропродукції. Домовилися про спрощення процедур, розвиток нових пунктів пропуску і логістичних шляхів. Скоординували підготовку нового фінансового інструменту #UkraineFacility для економічного розвитку та відновлення. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 19, 2023

В свою очередь фон дер Ляен отреагировала на атаку по зернохранилищам в Одессе и на выход РФ из "зернового соглашения" и пообещала помочь Украине экспортировать зерно.

"После сегодняшних безжалостных нападений России на Одессу и решения заблокировать Черноморскую зерновую инициативу мы будем работать вместе, чтобы поддержать выведение украинских агропродовольственных товаров на мировые рынки", - написала она.

Good to talk to @Denys_Shmyhal



After today’s ruthless Russian attacks on Odessa and the decision to block the Black Sea Grain Initiative, we will work together to support bringing Ukrainian agrifoods to world markets.



We also took stock of progress on reconstruction. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 19, 2023

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский рассказал, что зерно, хранившееся в терминале в порту Черноморска, подвергшемся атаке со стороны российской армии в ночь на 19 июля, должно было экспортироваться в Китай. Также было указано, что в порту Черноморска было уничтожено 60 тысяч тонн зерна.

Напомним, что в настоящее время функционирование черноморских портов Одесщины заблокировано из-за прекращения "зернового соглашения", причем мероприятие к Черному морю судов, которые должны направляться в эти порты, российская сторона блокировала еще с 26 июня. Именно поэтому все суда, зашедшие в "зерновой коридор", за это время успели загрузиться и покинуть Украину.