ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Агро
Дата публикации

Шмыгаль согласовал с председателем Еврокомиссии экспорт агропродукции

Шмыгаль согласовал с председателем Еврокомиссии экспорт агропродукции
Фото: Тwitter.com/Denys_Shmyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен экспорт украинской агропродукции.

Об этом Шмыгаль написал в Twitter.

По его словам, удалось договорились об упрощении процедур поставок, развитии новых пунктов пропуска и логистических путей.

"Производительный разговор с Урсулой фон дер Ляен о содействии экспорту агропродукции. Скоординировали подготовку нового финансового инструмента #UkraineFacility для экономического развития и восстановления", - написал он.

В свою очередь фон дер Ляен отреагировала на атаку по зернохранилищам в Одессе и на выход РФ из "зернового соглашения" и пообещала помочь Украине экспортировать зерно.

"После сегодняшних безжалостных нападений России на Одессу и решения заблокировать Черноморскую зерновую инициативу мы будем работать вместе, чтобы поддержать выведение украинских агропродовольственных товаров на мировые рынки", - написала она.

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский рассказал, что зерно, хранившееся в терминале в порту Черноморска, подвергшемся атаке со стороны российской армии в ночь на 19 июля, должно было экспортироваться в Китай. Также было указано, что в порту Черноморска было уничтожено 60 тысяч тонн зерна.

Напомним, что в настоящее время функционирование черноморских портов Одесщины заблокировано из-за прекращения "зернового соглашения", причем мероприятие к Черному морю судов, которые должны направляться в эти порты, российская сторона блокировала еще с 26 июня. Именно поэтому все суда, зашедшие в "зерновой коридор", за это время успели загрузиться и покинуть Украину.

Автор:
Татьяна Гойденко