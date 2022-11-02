Теперь Украина будет импортировать только оригинальные коньяки

С 1 ноября 2022 г. прекратился импорт в Украину иностранной продукции с этикетками "Cognac"/"Коньяк", что не соответствует техническим условиям для этого наименования, в соответствии с Соглашением об Ассоциации между ЕС и Украиной.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

В ведомстве напоминают, что вступившее в действие 1 сентября 2017 года соглашение об Ассоциации между Украиной и Европейским Союзом предусматривает взаимную защиту определенного количества географических указаний ("ГЗ"), среди которых "коньяк".

Использование названия ГСО "Cognac"/"Коньяк" для продуктов, происходящих из третьих стран, не отвечают техническим условиям производства коньяка с этого момента запрещается на территории Украины.

24 января 2022, в результате принятия новых нормативных актов, включающих защиту ГО, наименование "Cognac" было включено в таможенный реестр, что является обязательным условием для введения в действие защиты ГО "Cognac" на территории Украины.

"Был установлен переходный период, чтобы импортеры смогли изменить этикетки на своей продукции, не соответствующей этому ГЗ. Переходный период был продлен до 31 октября 2022 (включительно), учитывая драматические обстоятельства в Украине", - отмечают в МинАПК.

Там подчеркивают, что начиная с 1 ноября 2022 года, корпорация "Укрвинпром" совместно с Национальным межпрофессиональным бюро Коньяка ("БНИК") ответственна за защиту ГЗ "Cognac" на территории страны и за рубежом, и будут принимать необходимые меры против продукции импортируемой и представленной под наименованием "Cognac" и/или "Коньяк", если они не отвечают техническим условиям, установленным для ГО "Cognac", согласно Соглашению об Ассоциации, подписанном между ЕС и Украиной.