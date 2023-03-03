Убытки фермеров от войны теперь будут включать в ущерб, причиненный агрессией РФ

Кабинет министров включил ущерб, нанесенный личным фермерским хозяйствам и фермерам, зарегистрированным как физические лица-предприниматели, в порядок определения ущерба, нанесенного Украине вследствие вооруженной агрессии России.

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Как сообщают представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и Министерство аграрной политики и продовольствия, соответствующие изменения в постановление №326 от 20 марта 2022 Кабмин внес на заседании 3 марта.

В ущерб от российской агрессии будет, в частности, включаться ущерб от увечий, телесного повреждения, гибели сельскохозяйственных животных, а также ущерб вследствие уничтожения или повреждения сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса.

В целом до этого указанный порядок определения ущерба содержал 21 направление, по которому осуществляется их вычисление. Одним из них является ущерб, причиненный земельным ресурсам, включающий вред от повреждения и уничтожения плодородного слоя почвы и вред, обусловленный загрязнением и засорением земельных ресурсов.

Основными показателями оценки являются затраты на рекультивацию земель, нарушенных в результате боевых действий; ущерб, причиненный владельцам (землепользователям) участков сельскохозяйственного назначения; затраты на восстановление мелиоративных систем; ущерб почвам и земельным участкам вследствие загрязнения веществами, негативно влияющими на плодородие и другие полезные свойства, а также посторонними предметами и отходами.

Еще одним направлением, касающимся ущерба аграриям, является ущерб, нанесенный водным ресурсам, в частности из-за загрязнения, засорения, исчерпания и других действий в отношении водных ресурсов, которые могут повлечь сокращение рыбных запасов и других объектов водного промысла, снижение плодородия почв и другие неблагоприятные явления в результате изменения физических и химических свойств вод.

Отметим также, что отдельно подсчет потерь сельхозотрасли ведет соответствующий аналитический центр Киевской школы экономики. Пока он публиковал только два обзора, и последний, опубликованный в ноябре 2022 года, свидетельствовал, что еще на 15 сентября такой ущерб достигал 6,6 миллиарда долларов.