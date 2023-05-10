Украина снова может поставлять большинство с/х товаров в Словакию по железной дороге

Словацкий железнодорожный перевозчик ZSSK Cargo возобновляет прием большинства украинских сельскохозяйственных товаров. Компания внесла изменения в конвенцию на запрет ввоза импорта украинской агропродукции в соответствии с решением ЕС.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев в отраслевом Telegram -канале.

Теперь запрет на импорт в Словакию распространяется на такие грузы: пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник. Уточняется, что соответствующую телеграмму перевозчик прислал "Укрзализныце" 9 мая 2023 года.

"Прошу учитывать указанную информацию в своей работе", - обратился Ткачев к перевозчикам.

Напомним, 19 апреля для ZSSK Cargo было запрещено принимать грузы из Украины. Решение распространялось, в частности, на крупы, бобовые, масличные культуры, овощи, фрукты, сахар, алкоголь, мед и многое другое. Запрет должен был действовать до отмены.