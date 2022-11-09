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Украина закупила мешки для временного хранения зерна на 6 млн тонн
Благодаря гуманитарной помощи от международных партнеров Украина закупила мешки для временного хранения зерна на 6 млн тонн. Ситуация по хранению зерна не критична, дефицита емкостей для хранения урожая не предусматривается.
Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
По его словам, за восемь месяцев войны удалось добиться неплохих показателей экспорта. Более 26 млн. тонн агропродукции экспортировала Украина с начала полномасштабного вторжения России. Это зерновые, зернобобовые и масличные культуры. Из них пшеницы – более 5,5 млн. тонн, кукурузы – более 10 млн. тонн, рапса – 2,4 млн. тонн, по 2 млн. тонн – масла и семян подсолнечника.
"Меньше всего экспортировали в первые месяцы войны, затем постепенно экспорт наращивался. Но за этот период был потерян потенциал примерно в 15 млн тонн. То есть за этот период в мирное время мы могли бы экспортировать около 40 млн тонн в целом", - отметил Высоцкий.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Несмотря на все сложности, аграрии продолжают работать на своем фронте. Для их поддержки введен ряд программ, позволяющих агропроизводителям работать, как минимум, покрывая себестоимость работ.
"Это программа доступного кредитования 5-7-9, которая пролонгирована еще на год. Это кредиты в гривне, практически под 0%, когда стоимость кредита компенсирует государство. В рамках грантовой поддержки уже выплачено 900 млн грн фермерам, которые обрабатывают до 120 га или содержат до 100 коров, также запущены гранты на развитие садоводства и тепличного хозяйства - 70% средств покрывает государство, согласовано 50 заявок по садам и 4 - по теплицам. свыше 250 млн грн", - рассказал замминистра.
Он подчеркнул, что проблема хранения зерна решается, в том числе благодаря гуманитарной помощи от ФАО и других международных партнеров. Благодаря этой помощи были закуплены мешки для временного хранения зерна на 6 млн тонн.
"Сейчас эти рукава активно раздаются, 30% аграриев уже получили средства. Ситуация по хранению зерна не критична, дефицита емкостей для хранения урожая не предусматривается", - подчеркнул Высоцкий.
Как сообщили в Минагрополитики, аграрии из Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областей по состоянию на утро 8 ноября получили более 6 000 рукавов. Распределение рукавов в этих областях продолжается, а в ближайшие дни раздача начнется в остальных областях.
Напомним, российские войска уничтожают не только гражданскую, промышленную, но и зерновую инфраструктуру. За время полномасштабной войны в Украине каждое шестое зернохранилище уничтожено, что является военным преступлением и преступлением против человечности согласно международному праву. Из-за уничтоженных зернохранилищ украинским аграриям приходится использовать другие технологии для хранения агрокультуры.
По подсчетам экспертов, дефицит мощностей для хранения зерна в Украине составит около 10-15 млн. тонн.
Поэтому Украина уже скупила на мировом рынке почти все одноразовые зернохранилища.