Благодаря гуманитарной помощи от международных партнеров Украина закупила мешки для временного хранения зерна на 6 млн тонн. Ситуация по хранению зерна не критична, дефицита емкостей для хранения урожая не предусматривается.

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Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, за восемь месяцев войны удалось добиться неплохих показателей экспорта. Более 26 млн. тонн агропродукции экспортировала Украина с начала полномасштабного вторжения России. Это зерновые, зернобобовые и масличные культуры. Из них пшеницы – более 5,5 млн. тонн, кукурузы – более 10 млн. тонн, рапса – 2,4 млн. тонн, по 2 млн. тонн – масла и семян подсолнечника.

"Меньше всего экспортировали в первые месяцы войны, затем постепенно экспорт наращивался. Но за этот период был потерян потенциал примерно в 15 млн тонн. То есть за этот период в мирное время мы могли бы экспортировать около 40 млн тонн в целом", - отметил Высоцкий.

Несмотря на все сложности, аграрии продолжают работать на своем фронте. Для их поддержки введен ряд программ, позволяющих агропроизводителям работать, как минимум, покрывая себестоимость работ.

"Это программа доступного кредитования 5-7-9, которая пролонгирована еще на год. Это кредиты в гривне, практически под 0%, когда стоимость кредита компенсирует государство. В рамках грантовой поддержки уже выплачено 900 млн грн фермерам, которые обрабатывают до 120 га или содержат до 100 коров, также запущены гранты на развитие садоводства и тепличного хозяйства - 70% средств покрывает государство, согласовано 50 заявок по садам и 4 - по теплицам. свыше 250 млн грн", - рассказал замминистра.

Он подчеркнул, что проблема хранения зерна решается, в том числе благодаря гуманитарной помощи от ФАО и других международных партнеров. Благодаря этой помощи были закуплены мешки для временного хранения зерна на 6 млн тонн.

"Сейчас эти рукава активно раздаются, 30% аграриев уже получили средства. Ситуация по хранению зерна не критична, дефицита емкостей для хранения урожая не предусматривается", - подчеркнул Высоцкий.

Как сообщили в Минагрополитики, аграрии из Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областей по состоянию на утро 8 ноября получили более 6 000 рукавов. Распределение рукавов в этих областях продолжается, а в ближайшие дни раздача начнется в остальных областях.

Напомним, российские войска уничтожают не только гражданскую, промышленную, но и зерновую инфраструктуру. За время полномасштабной войны в Украине каждое шестое зернохранилище уничтожено, что является военным преступлением и преступлением против человечности согласно международному праву. Из-за уничтоженных зернохранилищ украинским аграриям приходится использовать другие технологии для хранения агрокультуры.

По подсчетам экспертов, дефицит мощностей для хранения зерна в Украине составит около 10-15 млн. тонн.

Поэтому Украина уже скупила на мировом рынке почти все одноразовые зернохранилища.