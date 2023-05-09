Украинские аграрии получили еще 14 млн гривен грантовой помощи

Четыре агропредприятия, занимающиеся садоводством, ягодничеством и виноградарством, получили 14 миллионов гривен в рамках правительственной грантовой помощи.

Для того чтобы выполнить условия программы и получить деньги, предприниматели должны нанять 22 постоянных и 758 сезонных работника, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Правительственная грантовая программа предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса. Среди ее преимуществ – возможность для каждого желающего создать или развивать собственный бизнес по направлениям "Свое дело", "Свой сад", "Своя теплица", "Новый уровень".

С начала действия программы уже выплачено более 224 млн. гривен 71 субъекту хозяйствования.

С начала года уже 52 агропредприятия получили более 156 млн. гривен грантовой помощи от правительства на развитие садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства.

Кабмин также утвердил порядок предоставления грантов участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и членам их семей. В зависимости от количества наемных работников, ветераны смогут получить грантовые средства в сумме от 250 тысяч до 1 миллиона гривен.