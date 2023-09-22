Украинские аграрии собрали уже 37,4 млн тонн нового урожая

Украинские аграрии завершили уборку культур ранней зерновой группы и продолжают обмолот поздних зерновых и технических культур. По состоянию на 22 сентября уже намолочено 37,4 млн. тонн нового урожая.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 6 841 тыс. га при урожайности 43,6 ц/га, намолочено 29 800,1 тыс. тонн зерна, из которых:

пшеницы обмолочено 4 690 тыс. га, (урожайность – 47,3 ц/га), намолочено 22 190 тыс. тонн;

ячменя обмолочено 1 504 тыс. га (урожайность – 39,0 ц/га), намолочено 5 862 тыс. тонн;

гороха обмолочено 154 тыс. га (урожайность - 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тыс. тонн;

кукурузы обмолочено 40,6 тыс. га (урожайность – 44,9 ц/га), намолочено 182,5 тыс. тонн;

гречихи обмолочено 96,9 тыс. га (урожайность - 14,3 ц/га), намолочено 138,2 тыс. тонн;

проса обмолочено 58,6 тыс. га (урожайность - 21,4 ц/га), намолочено 125,3 тыс. тонн;

других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 297 тыс. га, намолочено 905 тыс. тонн.

"Больше всего зерновых культур намолочено в Одесской области - более 3 млн тонн, в том числе пшеницы - 2,3 млн тонн и ячменя - 966,4 тыс. тонн. Лидером по сбору гречки является Виннитчина, там намолотили 21,38 тыс. тонн крупы, проса больше всего собрали в Полтавской области – 28,10 тыс. тонн", - подчеркнули в МинАПК.

В ведомстве добавляют, что уборка масличных культур проведена на площади 2 988 тыс. га, намолочено 7 649 тыс. тонн, в том числе:

рапса обмолочено на площади 1 396 тыс. га (урожайность - 28,7 ц/га), намолочено 4 003 тыс. тонн семян;

подсолнечника обмолочено на площади 1 089 тыс. га, (урожайность - 21,8 ц/га), намолочено 2 375 тыс. тонн семян;

сои обмолочено на площади 504 тыс. га (урожайность — 25,2 ц/га), намолочено 1 271 тыс. тонн.

"Аграрии Полтавщины являются лидером по сбору подсолнечника (443,6 тыс. тонн) и сои (316,2 тыс. тонн), Одесщина – рапса (436,9 тыс. тонн)", - отмечают в МинАПК.

Также в Украине продолжается сбор сахарной свеклы, ее выкопали на площади 32,3 тыс. га, накопали 1 460 тыс. тонн сладких корней при урожайности 451,7 ц/га. Лидером по сбору свеклы Львовщина (118,7 тыс. тонн).

Напомним, в этом году, по прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, аграрии смогут собрать около 76,7 млн. тонн зерновых и 20,3 млн. тонн масличных культур.

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