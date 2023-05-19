Украинские аграрии уже посеяли 4,7 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур

Украинские сельхозпроизводители на контролируемой Украиной территории по состоянию на 19 мая 2023 уже посеяли более 4 млн 693 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что за прошлую неделю украинские аграрии засеяли 1 млн 105,6 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, из которых 1 млн га кукурузы. В лидерах – аграрии Полтавщины, засеявшие 155,1 тыс. га.

Всего уже посеяно 4 млн 693 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в частности:

яровой пшеницы – 256,9 тыс. га;

ярового ячменя – 759,6 тыс. га;

гороха – 132,7 тыс. га;

овса – 143,1 тыс. га;

кукурузы – 3 млн 266,0 тыс. га;

гречихи – 43,3 тыс. га;

проса – 24,7 тыс. га;

других зерновых и зернобобовых – 66,6 тыс. га.

Кроме того, сев сахарной свеклы завершается, сейчас она проведена на площади 207,4 тыс. га. Подсолнечник засеяли на площади 3965,9 тыс. га. В лидерах за прошлую неделю сельхозтоваропроизводители Кировоградщины – 215 тыс. га.

Сев сои проведен на площади 1 260,9 тыс. га, больше всего за последние семь дней в Житомирской области - 77,3 тыс. га.

По прогнозам Минагрополитики, в этом году Украина сможет засеять почти столько же площадей, что и в прошлом. Это позволит вырастить минимум вдвое больше, чем потребляют украинцы, а также сохранить экспортный потенциал агросектора на уровне предыдущего года – более $20 млрд.

По предварительным прогнозам, в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур составит 45 млн. тонн, из которых — более 16,5 млн. тонн пшеницы.

Такой же показатель по урожаю пшеницы в Украине в своем первом агропрогнозе для нового маркетингового сезона 23/24 заложило и Министерство сельского хозяйства США.

Там прогнозируют, что в 2023 году по сравнению с предыдущим производство пшеницы уменьшится на 21%.