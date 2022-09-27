Украинские аграрии завершили сев озимого рапса

Министерство аграрной политики и продовольствия 27 сентября сообщило, что в Украине завершился сев озимого рапс. Аграрии засеяли культурой 961 тыс га или 100% к прогнозу.

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В целом, посевная кампания в стране продолжается. Сельхозпроизводители уже провели сев озимых зерновых культур на площади 709 тыс га или 15% к прогнозу:

пшеницы – 622 тыс га или 16%;

ячменя – 65 тыс га или 10%;

ржи – 27 тыс га или 31%.

За предыдущую неделю засеяли 298 тыс га озимыми на зерно. Больше озимых зерновых культур посеяли аграрии Черниговщины - 33,1 тыс га или 37% к прогнозу.

Недавно аграрии приступил к уборке кукурузы. Известно, что на 22 сентября кукурузы на зерно при урожайности 44,1 ц/га было намолочено 92,2 тыс. тонн.

Напомним, в Минагрополитики уверяют, что в этом году будет собрано около 67 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных, что является одним из ТОП-5 лучших показателей за 30 лет.