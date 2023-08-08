Украинские фермеры могут получить семена озимого рапса: как подать заявку

Фермеры в 6 областях Украины могут получить от USAID семена озимого рапса. Регистрация на получение помощи началась в Государственном аграрном реестре (ГАР).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что правительство США через Программу USAID АГРО в рамках инициативы AGRI-Украина бесплатно предоставит украинским агропроизводителям 1,700 посевных единиц семян озимого рапса. Семена бренда DEKALB от компании Байер хватит ориентировочно для посева 5,100 гектаров культуры.

Кто сможет получить семена

Участие в программе смогут принять фермеры из шести областей Украины – Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Херсонской (за исключением временно оккупированных территорий).

Участники должны быть зарегистрированы как юридические лица или физические лица – предприниматели и обрабатывать от 5 до 500 гектаров.

Каждый участник сможет получить до 15 посевных единиц семян в зависимости от площади земли в возделывании.

"Помощь нацелена на области, где агропроизводители больше всего пострадали в результате войны. Семена помогут им получить следующий урожай и продолжать работу. А полученный доход направить на неотложные нужды хозяйств - восстановление и восстановление", - подчеркнули в МинАПК.

Там добавляют, что регистрация на получение помощи уже началась в Государственном аграрном реестре (ГАР) и продлится до 18 августа или до завершения плановых объемов помощи.

Заявки принимаются исключительно через ГАР, в разделе “Доступные программы” - “Рапс DEKALB. Программа USAID АГРО.

Напомним, что правительство США через программу USAID АГРО также безвозмездно предоставит минеральные удобрения украинским агропроизводителям на осеннюю посевную кампанию. Всего раздадут 12 тонн удобрений.

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