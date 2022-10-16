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Категория
Агро
Дата публикации

Украинское предприятие будет производить кошерное подсолнечное масло

Украинское предприятие будет производить кошерное подсолнечное масло

Компания "ОптимусАгро Трейд" прошла аудит кошерной сертификации, что позволит компании выйти на новые рынки сбыта.

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Об этом сообщает Аgroportal.

В "ОптимусАгро Трейд" отметили, что помимо свидетельства о кошерности, предприятие получает право на использование знака кашрута, что указывает на сертифицирующую организацию и подтверждает кошерность продукта, а также дает возможность выхода компании на новые рынки сбыта, связанные с потребностями в кошерной продукции. 

После подтверждения соответствия требованиям кошерной сертификации аудитором сделаны выводы о рекомендации выдачи сертификата кошерности сроком действия один год на продукцию:

  • масло подсолнечное нерафинированное невымороженное;
  • шрот подсолнечный высокопротеиновый (универсальный) негранулированный (гранулированный);
  • концентрат фосфатидный (подсолнечный пищевой и подсолнечный кормовой);
  • шелуха подсолнечная прессованная гранулированная; фуз масляный.

Уточняется, что аудит был проведен в середине сентября 2022 года, а аудитором стала религиозная организация "Объединение иудейских религиозных организаций Украины".

На производстве проверяли технологический процесс, оборудование, помещение для хранения сырья.

"Один из важнейших критериев в сертификации кашрута – это очень высокий уровень чистоты на производстве, а точнее – чистота любого места и оборудования, с которыми будет сталкиваться кошерная продукция", – рассказали в компании.

СПРАВКА:

"Оптимус Агро" — агропромышленная компания, один из крупнейших переработчиков сельскохозяйственной продукции в Украине, занимающийся производством подсолнечного масла, шрота и шелухи. На украинском рынке компания входит в ТОП-5 украинских переработчиков семян подсолнечника по установленным мощностям.

"Оптимус Агро" в Украине объединяет сеть элеваторов в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Черкасской областях общей мощностью одноразового хранения более 1,1 млн. т зерновых. Мощности по переработке подсолнечника "Запорожского маслоэкстракционного завода" составляют 900 тыс. т/год.

Напомним, в сентябре Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла в страны ЕС и Индию.

Автор:
Светлана Манько