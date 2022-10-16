Украинское предприятие будет производить кошерное подсолнечное масло

Компания "ОптимусАгро Трейд" прошла аудит кошерной сертификации, что позволит компании выйти на новые рынки сбыта.

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Об этом сообщает Аgroportal.

В "ОптимусАгро Трейд" отметили, что помимо свидетельства о кошерности, предприятие получает право на использование знака кашрута, что указывает на сертифицирующую организацию и подтверждает кошерность продукта, а также дает возможность выхода компании на новые рынки сбыта, связанные с потребностями в кошерной продукции.

После подтверждения соответствия требованиям кошерной сертификации аудитором сделаны выводы о рекомендации выдачи сертификата кошерности сроком действия один год на продукцию:

масло подсолнечное нерафинированное невымороженное;

шрот подсолнечный высокопротеиновый (универсальный) негранулированный (гранулированный);

концентрат фосфатидный (подсолнечный пищевой и подсолнечный кормовой);

шелуха подсолнечная прессованная гранулированная; фуз масляный.

Уточняется, что аудит был проведен в середине сентября 2022 года, а аудитором стала религиозная организация "Объединение иудейских религиозных организаций Украины".

На производстве проверяли технологический процесс, оборудование, помещение для хранения сырья.

"Один из важнейших критериев в сертификации кашрута – это очень высокий уровень чистоты на производстве, а точнее – чистота любого места и оборудования, с которыми будет сталкиваться кошерная продукция", – рассказали в компании.

СПРАВКА:

"Оптимус Агро" — агропромышленная компания, один из крупнейших переработчиков сельскохозяйственной продукции в Украине, занимающийся производством подсолнечного масла, шрота и шелухи. На украинском рынке компания входит в ТОП-5 украинских переработчиков семян подсолнечника по установленным мощностям.

"Оптимус Агро" в Украине объединяет сеть элеваторов в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Черкасской областях общей мощностью одноразового хранения более 1,1 млн. т зерновых. Мощности по переработке подсолнечника "Запорожского маслоэкстракционного завода" составляют 900 тыс. т/год.

Напомним, в сентябре Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла в страны ЕС и Индию.