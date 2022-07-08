Урожай 2022: аграрии намолотили первый миллион тонн зерна

Сельскохозяйственные предприятия по состоянию на 8 июля собрали 1,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 417,3 тыс. га при урожайности 26,3 ц/га.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики

Отмечается, что практически во всех областях аграрии начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур, проведенную на площади 417,3 тыс. га (3%) при урожайности 26,3 ц/га, намолочено 1,1 млн тонн зерна нового урожая в т.ч. :

озимого ячменя обмолочено 254,3 тыс. га при урожайности 28,2 ц/га намолочено 717,8 тыс. тонн;

озимой пшеницы обмолочено 147,9 тыс. га, при урожайности 24,1 ц/га намолочено 355,8 тыс. тонн;

гороха обмолочено 15,1 тыс. га, при урожайности 16,2 ц/га намолочено 24,6 тыс. тонн.



Кроме того, сельхозтоваропроизводители 8 областей приступили к сбору озимого рапса, который обмолочено на площади 43,5 тыс. га, (4%) намолочено 67,3 тыс. тонн семян при урожайности 15,5 ц/га.

Отметим, по прогнозам Украинской зерновой ассоциации, в этом году Украина может собрать 69,4 млн т зерновых и масличных культур с площади около 19,1 млн га. Экспорт из Украины при этом может достичь 31,5 млн т при существенном увеличении пропускной способности переходов на границах Украины.

При этом, из-за уничтожения армией страны-агрессора РФ зернохранилищ и временной оккупации населенных пунктов к концу октября дефицит мощностей для хранения зерна составит около 10-15 млн тонн.