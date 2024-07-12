Урожай масличных культур в Украине превзойдет показатели прошлого года

В 2024/25 маркетинговом году в Украине ожидается рост урожая семян основных видов масличных культур, общее производство которых составит 22,5 млн тонн, что на 3,8% превысит показатель предыдущего сезона в 21,686 млн тонн.

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Об этом сообщает АПК-Информ.

Как прогнозируют эксперты ассоциация "Укролияпром", в текущем сезоне ожидается рост производства подсолнечника и сои, в то время как валовой сбор рапса может сократиться.

В частности, наибольшее увеличение ожидается для соевых бобов – на 7,5%, с 4,743 млн. тонн в 2023/24 МГ до 5,1 млн. тонн.

"Указанный рост будет обусловлен увеличением посевной площади на 7,4%, до 1,97 млн га, в то время как урожайность масличной сохранится на уровне предыдущего сезона и составит 25,9 ц/га", - объясняют эксперты.

Производство подсолнечника в текущем сезоне ожидается на уровне 13 млн тонн против 12,76 млн тонн в 2023/24 МГ (+2%). Урожайность масличной также не изменится и составит 24,5 ц/га, тогда как ее посевная площадь вырастет до 5,3 млн га (+2%).

Что касается рапса, то "Укролияпром" прогнозирует его урожай в 4,1 млн тонн, что на 2% уступит результат сезона-2023/24 (4,184 млн тонн).

"Прогнозируемое сокращение производства будет обусловлено сокращением площадей под масличной на 4,3%, до 1,37 млн га, тогда как урожайность рапса сохранится на уровне прошлого года и составит 29,2 ц/га", - отмечают эксперты.

Напомним, в прошлом году Украина собрала 82,8 млн. тонн зерновых и масличных. Пшеницы собрано, по официальным данным, 21,6 млн. тонн, кукурузы – 31 млн. тонн, ячменя – 5,5 млн. тонн.

Заметим, по итогам весенней посевной на контролируемой Украиной территории засеяно 7,2 млн га масличных и почти 5,6 млн га зерновых и зернобобовых культур.

В 2024 году урожай будет меньшим

Министерство аграрной политики пересмотрело прогноз урожая в 2024 году, увеличив его с 74 до 77 млн тонн. Причина – благоприятная погода.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) несколько снизила оценку потенциального урожая зерновых и масличных культур в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом – на 1,5 млн. тонн до 74,6 млн. тонн.

Потенциальное снижение урожая связано с сокращением посевных площадей, преимущественно под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой ситуации на мировом рынке и относительно высокой стоимости экспортной логистики.

УЗА ожидает, что экспорт зерновых и масличных культур в 2024/2025 маркетинговом году составит 43,5 млн. тонн против прогнозируемых 53,2 млн. тонн в текущем сезоне.

Наибольшее сокращение прогнозируется для урожая кукурузы – до 25,5 млн. тонн, что на 4,1 млн. тонн меньше, чем в 2023 году. Экспорт кукурузы оценивается в 20,5 млн. тонн против 26 млн. тонн в этом году.

Урожай пшеницы в 2024 году УЗА прогнозирует на уровне 19,1 млн. тонн с потенциальным экспортом около 13 млн. тонн. Для ячменя ожидается 4,6 млн. тонн урожая и 2 млн. тонн экспорта.

Согласно прогнозу основных сельскохозяйственных культур на 2024/25 маркетинговый год от Департамента сельского хозяйства США (USDA), в Украине ожидается сокращение производства и экспорта пшеницы и кукурузы по сравнению с предыдущим годом.