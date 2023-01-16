Ущерб, причиненный загрязнением почв из-за войны, оценивается в $18 млрд, - Минэкологии

Сумма ущерба украинской окружающей среде от вооруженной агрессии России составляет более $46 млрд. Украина потребует компенсации этих убытков от РФ.

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Об этом сообщают Минэкологии.

“Основную часть рассчитанного ущерба на сегодняшний день составляет загрязнение воздуха - $27 миллиардов. Только за десять месяцев в результате российского вторжения в воздух попало более 42 миллионов тонн парниковых газов. Этот объем сравним с годовыми выбросами Болгарии”, - говорит Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Основными причинами выбросов стали лесные пожары и атаки оккупантов на объекты энергетической инфраструктуры. По данным Госэкоинспекции, в результате российских обстрелов уже сгорело более 680 тысяч тонн нефти и горючего.

Война нанесла ущерб почти трети украинских лесов. Полностью выгорело не менее 23,3 тысяч га.

Также ущерб, причиненный загрязнением почв, оценивается в $18 млрд.

Всего с начала широкомасштабного вторжения Украина задокументировала около 2,300 преступлений против окружающей среды.

Напомним, что прямые убытки от войны для украинских аграриев достигли $6,6 млрд.