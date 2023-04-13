В апреле перевозка зерна в полувагонах значительно сократилась.

С начала апреля объем перевозки зерновых грузов в полувагонах существенно сократился. Причиной тому может служить официальное ограничение использования креплений с внешней стороны вагонов.

Об этом шла речь во время совещания представителей Укрзализныци и аграрного рынка 13 апреля, пишет Rail.insider.

По словам директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерия Ткачева, наблюдается тенденция значительного сокращения объемов перевозки зерновых грузов в полувагонах. Так, в январе было транспортировано около 250 тыс. т зерновых. В феврале показатель сократился до 200 тыс. т, в марте составил 142 тыс. т. За 11 дней апреля "Укрзализныця" перевезла всего 12 тыс. т в полувагонах.

Ткачев отметил, что снижение цены на пользование зерновозом УЗ, стимулировавшее отправителей вновь вернулись к перевозке в приспособленном к этому подвижном составе.

Он напомнил, что в этом месяце в Украине подешевели перевозки аграрной продукции по железной дороге и сейчас на рынке наблюдается профицит зерновозов.

В конце марта стало известно, что бизнес в дальнейшем сможет перевозить зерно в полувагонах с соблюдением требований принятых ОСЖД (международное объединение железных дорог). Компания ввела запрет на размещение и крепление грузов в полувагоне с нарушением требований СМГС Приложение 3 "Технические условия размещения и крепления грузов".