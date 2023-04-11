В ФАО спрогнозировали уменьшение объемов мирового урожая пшеницы в 2023 году

В 2023 году по сравнению с 2022 мировое производство пшеницы снизится на 1,3% — до 786 млн тонн. В Украине урожай зерновой будет ниже среднего.

Об этом идет речь в мартовском прогнозе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

"В Украине экономические последствия войны, включая низкие отпускные цены, убедили многих фермеров отказаться от посева пшеницы. В результате, кроме очагов засух на юго-востоке, в 2023 году прогнозируют урожай пшеницы значительно ниже среднего", — говорится в прогнозе без уточнения объемов.

В то же время в Европейском Союзе, как отмечают эксперты ФАО, наблюдается умеренный рост производства пшеницы в годовом исчислении благодаря расширению посевных площадей и хорошим условиям в начале весны, несмотря на засуху в некоторых частях Италии, Португалии и Испании.

В Канаде также ожидается увеличение посевной площади под пшеницей. В странах Азии, по прогнозам ФАО, урожай пшеницы в 2023 году превысит средний показатель пяти лет. В Пакистане ожидается, что объемы производства превысят средний показатель за пять лет.

Недавно в странах Ближнего Востока Азии фиксировали неравномерное выпадение осадков. Однако в последние месяцы дожди улучшили состояние посевов, в том числе в Турции и Иране. В Северной Африке наблюдался дефицит осадков в Алжире, Тунисе и Марокко. В ФАО ожидают, что урожай пшеницы в 2023 году будет ниже среднего.

"В Южной Африке хорошие перспективы урожайности после благоприятных погодных условий указывают на годовой рост производства, потенциально достигнув второго высочайшего уровня в 2023 году", - говорится в прогнозе.

В Бразилии посев кукурузы в основный сезон почти завершен. Эксперты прогнозируют увеличение посевной площади под пшеницей. В Аргентине длительная засуха оказала негативное влияние на посевы кукурузы, что снизит перспективы производства культуры.

Напомним, украинские аграрии ожидают урожай зерновых на уровне 39,6 млн тонн, а масличных культур – 19,8 млн тонн. По прогнозам Минагрополитики, в этом году Украина сможет засеять почти столько же площадей, что и в прошлом. Это позволит вырастить минимум вдвое больше, чем потребляют украинцы, а также сохранить экспортный потенциал агросектора на уровне предыдущего года – более $20 млрд.

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