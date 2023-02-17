В Мининфраструктуры сообщили, когда начнутся переговоры по продлению зернового соглашения

Переговоры о продлении соглашения по Черноморской "зерновой инициативе" начнутся через неделю.

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Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков, пишет Reuters.

"Переговоры о продлении "зернового коридора" начнутся через неделю, и тогда мы поймем позиции всех сторон", - отметил он.

Васьков выразил надежду, "что здравый смысл возобладает", и инициатива будет продлена.

Он добавил, что на Россию оказывается давление для продления соглашения и с целью улучшения работы "зернового коридора".

"Мы видим, что враг начинает выдвигать новые условия. Мы понимаем, что будет сложно – как это было в ноябре", – сказал Васьков.

Напомним, зерновое соглашение, достигнутое при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года, открыло Украине путь к возобновлению экспорта зерна из черноморских портов, закрытых после вторжения России.

В ноябре 2022 года в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" для экспорта украинского зерна из черноморских портов еще на 120 дней.