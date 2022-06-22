В Николаевской области сельхозпроизводителям разрешат работать в комендантский час

Николаевская областная военная администрация подготовила распоряжение, которое позволит сельхозпроизводителям работать во время комендантского часа.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

По его словам, 22 июня выйдет распоряжение, которое будет касаться работы сельхозпроизводителей в условиях войны, ведь в регионе уже начался сбор урожая. Сейчас оно уже готово, но его дорабатывают со смежными областями.

"Фуры смогут ездить в комендантский час. Днем крупногабаритная техника сможет перемещаться без разрешений в сопровождении двух своих машин "на аварийке". Техника и люди, вовлеченные в сбор урожая, смогут передвигаться в комендантский час по согласованию районных военных администраций", - идет сообщении.

В то же время Виталий Ким подчеркнул, что будут исключения, которые будут проработаны в личном порядке.

Стоит отметить, что на территории Николаевской области, начиная с 20 мая, изменена продолжительность комендантского часа - она продлится с 22:00 до 06:00.

Также глава МВД Денис Монастырский отметил, что на территориях Украины, где не ведутся боевые действия, еще рано говорить о полной отмене комендантского часа, поскольку все еще есть угроза со стороны российской армии.