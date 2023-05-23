В правительстве рассказали, сколько гектаров сельскохозяйственных угодий уже засеяли

Премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства рассказал, что в Украине аграрии уже засеяли более 10 миллионов гектаров из 13 запланированных. Это полностью удовлетворяет внутреннюю потребность нашего рынка и оставляет значительное пространство для экспорта и, соответственно, поддержки экономики.

Такие объемы полностью удовлетворяют внутреннюю потребность украинского рынка. Кроме того, значительная часть продукции сможет пойти на экспорт, что будет способствовать поддержке экономики.

Шмигаль подчеркнул, что продолжается работа по разминированию угодий, которая определена как один из ключевых приоритетов на этот год. Разминирование сельскохозяйственных земель позволяет проводить там посевную кампанию. Особенно это касается прифронтовых регионов.

Премьер отметил, что в Украине создан специальный орган, отвечающий за разминирование. В настоящее время удалось обследовать уже 110 тысяч гектаров и выявить более 600 тысяч взрывоопасных предметов.

По состоянию на 19 мая украинские сельхозпроизводители на контролируемой Украиной территории уже посеяли более 4 млн. 693 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур.

Еще 21 марта в Украине был одобрен план мер по разминированию сельскохозяйственных земель для проведения посевной кампании.

В Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и Черкасской областях в обследовании нуждаются около 470 тысяч гектаров земель сельхозназначения.