В Украине дорожает огурец

Украинские тепличные комбинаты на этой неделе повысили отпускные цены на огурец. На данный момент тепличный огурец крупным оптом уже поступает в продажу по 18-30 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По словам отраслевых экспертов, удорожанию данной продукции на украинском рынке способствуют сразу несколько факторов. Прежде всего, росту отпускных цен способствует сокращение предложения огурца на рынке.

При этом спрос в данном сегменте довольно высокий, причем данная продукция востребована не только на свежем рынке, но и перерабатывающими предприятиями.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, на данный момент тепличный огурец крупным оптом уже поступает в продажу по 18-30 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам отраслевых экспертов, повышать цены на огурец украинским хозяйствам удается, прежде всего, за счет весьма ограниченного предложения. Выборки грунтового огурца довольно малообъемные из-за жары. В то же время поставки тепличной продукции также небольшие, поскольку к реализации огурца второго оборота пока приступили единичные комбинаты.

Таким образом, на данный момент тепличный огурец в Украине уже стоит в среднем в 2 раза дороже, чем в аналогичный прошлогодний период.

Более того, игроки рынка уверены в дальнейшем удорожании, учитывая повышенный спрос оптовых компаний и розничных сетей на данную продукцию. При этом компенсировать нехватку местной продукции за счет импортного огурца пока не удается.

Отметим, недостаток предложения качественного лука провоцирует рост цен на украинском рынке. Уже сейчас этот овощ в Украине стоит в среднем в 4,6 раза выше, чем в прошлом.

А белокочанная капуста уже стоит в среднем в 6 раз дороже, чем за аналогичный период в прошлом году.