В Украине начал дешеветь лук: какие цены

Накануне новогодних праздников в Украине начал дешеветь лук. Основной причиной удешевления стало заметное ослабление спроса, а также импорт данной продукции из стран Центральной Азии.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Так, только с начала этой недели цены на лук в Украине упали в среднем на 13%. Сегодня украинские фермеры ведут продажу репчатого лука по 20-25 грн/кг, в зависимости от качества, тогда как еще неделю назад минимальные цены на данную продукцию не опускались ниже 23 грн/кг.

"Уступать в цене производители вынуждены из-за заметного снижения спроса, поскольку оптовые компании и розничные сети сформировали товарные запасы еще до новогодних праздников и сейчас еще не распродали имеющиеся объемы", - отмечают аналитики.

Они подчеркивают, что качество продукции в необорудованных складах стремительно ухудшается, поэтому их владельцы снижают цены, чтобы таким образом стимулировать темпы сбыта данного овоща.

Однако, как отмечают аналитики, в настоящее время качественный лук в украинских хозяйствах стоит в среднем в 2,9 раза дороже, чем в конце декабря 2021 года.

Кроме того, фермеры уверены, что после новогодних праздников темпы роста цен на продукцию в Украине значительно ускорятся. Свое мнение они аргументируют как ограниченным предложением лука высокого качества в украинском хозяйстве, так и значительным понижением урожая лука в большинстве стран ЕС.

Отметим, что фермеры стараются не держать долго картофель на складах, ведь его качество портится из-за отключения электроэнергии. Поэтому на рынке наблюдается увеличение предложения, что приведет к падению цен на картофель.