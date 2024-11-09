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В Украине начали снижаться цены на картофель: сколько стоит овощ
В Украине начали снижаться цены на картофель, поскольку производители столкнулись с проблемой реализации объемов этого овоща. Украинские фермеры начали снижать цены на картофель из-за необходимости реализовать продукцию до наступления морозов.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
По состоянию на середину недели в основных регионах производства фермеры готовы продавать качественный картофель по цене от 18 до 28 грн за кг ($0,43-0,68/кг), что на 10% дешевле недели ранее.
Однако оптовые компании, ранее закупившие большие объемы импортного картофеля по высокой цене, пока вынуждены продавать его терпя убытки. В то же время фермеры, обладающие качественным картофелем, воздерживаются от немедленной продажи, надеясь на улучшение ценовой ситуации.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Следует отметить, что, несмотря на нынешнее снижение цен, стоимость картофеля на украинском рынке все еще остается в 2,3 раза выше, чем в этот период в прошлом году.
Крупнейшие производители картофеля в Украине.
Крупнейшими производителями картофеля в Украине являются Continental Farmers Group (владельцы – государственные фонды Саудовской Аравии) и агрокомпания "Аделаида" Сергея Рыбалко.
Первая выращивает этот овощ на примерно 2000 гектаров, вторая – на 500 гектарах.
Основные регионы выращивания картофеля включают в себя Винницкую, Житомирскую, Львовскую и Киевскую области.
Цены на другие овощи борщового набора
Цены на капусту на украинском рынке пока колеблются в пределах 15-23 грн за кг.
Холодная погода, установившаяся на большей части территории Украины, повлекла за собой резкое снижение объемов предложения тепличных огурцов, что привело к стремительному росту цен в этом сегменте рынка.
А вот цены на лук в Украине начали постепенно снижаться из-за увеличения предложения на рынке. Фермеры пытаются распродать непригодную для длительного хранения продукцию и предлагают лук к продаже оптовыми партиями по 8-14 грн/кг.