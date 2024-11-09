В Украине начали снижаться цены на картофель: сколько стоит овощ

В Украине начали снижаться цены на картофель, поскольку производители столкнулись с проблемой реализации объемов этого овоща. Украинские фермеры начали снижать цены на картофель из-за необходимости реализовать продукцию до наступления морозов.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По состоянию на середину недели в основных регионах производства фермеры готовы продавать качественный картофель по цене от 18 до 28 грн за кг ($0,43-0,68/кг), что на 10% дешевле недели ранее.

Однако оптовые компании, ранее закупившие большие объемы импортного картофеля по высокой цене, пока вынуждены продавать его терпя убытки. В то же время фермеры, обладающие качественным картофелем, воздерживаются от немедленной продажи, надеясь на улучшение ценовой ситуации.

Следует отметить, что, несмотря на нынешнее снижение цен, стоимость картофеля на украинском рынке все еще остается в 2,3 раза выше, чем в этот период в прошлом году.

Крупнейшие производители картофеля в Украине.

Крупнейшими производителями картофеля в Украине являются Continental Farmers Group (владельцы – государственные фонды Саудовской Аравии) и агрокомпания "Аделаида" Сергея Рыбалко.

Первая выращивает этот овощ на примерно 2000 гектаров, вторая – на 500 гектарах.

Основные регионы выращивания картофеля включают в себя Винницкую, Житомирскую, Львовскую и Киевскую области.

Цены на другие овощи борщового набора

Цены на капусту на украинском рынке пока колеблются в пределах 15-23 грн за кг.

Холодная погода, установившаяся на большей части территории Украины, повлекла за собой резкое снижение объемов предложения тепличных огурцов, что привело к стремительному росту цен в этом сегменте рынка.

А вот цены на лук в Украине начали постепенно снижаться из-за увеличения предложения на рынке. Фермеры пытаются распродать непригодную для длительного хранения продукцию и предлагают лук к продаже оптовыми партиями по 8-14 грн/кг.