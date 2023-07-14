В Украине намолочено более 2 млн тонн нового урожая

Аграрии 22 областей начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 14 июля уже собрано более 2 млн 160 тыс. тонн зерна нового урожая на площади 643,8 тыс. га.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что сбор проведен на площади 643,8 тыс. га при урожайности 33,6 ц/га, намолочено более 2 млн 160 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур в т.ч.

ячменя обмолочено 352,4 тыс. га (урожайность – 38,4 ц/га), намолочено 1352 тыс. тонн;

пшеницы обмолочено 211,8 тыс. га, (урожайность -33,7 ц/га), намолочено 714,6 тыс. тонн;

гороха обмолочено 44,99 тыс. га (урожайность – 20,8 ц/га), намолочено 93,7 тыс. тонн.

"Больше всего собрали и намолотили зерна аграрии Одесщины. Там обмолочено 242 тыс. га и намолочено 746 тыс. тонн", - подчеркивают в МинАПК.

Кроме того, 12 областей начали уборку озимого рапса, обмолоченного на площади 158 тыс. га, намолочено 329,5 тыс. тонн семян при урожайности 20,8 ц/га.

Напомним, Украинская зерновая ассоциация прогнозирует, что в 2023 году в Украине соберут 24,4 млн тонн пшеницы в сыром весе или 23,5-24 млн. тонн в весе после доработки.

В целом, по предварительным прогнозам, в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур составит 45 млн. тонн .

Как сообщил аналитик масличных культур трейдинговой компании Barva Invest Андрей Новоселов в комментарии для издания Delo.ua, Украина будет иметь урожай пшеницы на уровне 17,4 млн тонн, ячменя – 4,5 млн тонн, рапса – 3,8 млн тонн.

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