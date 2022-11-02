В Украине падают цены на капусту

Украинские производители капусты по состоянию на 2 ноября опустили цены на свою продукцию до 6-8 грн/кг, что в среднем на 17% ниже недели раньше. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

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Эксперты объясняют, что цены упали из-за резкого увеличения предложения и неудовлетворительного качества поступающей на рынок капусты. Из-за экономии СВР и удобрений, а также в связи с неблагоприятными погодными условиями в сентябре-октябре массово распространялись заболевания капусты. Потому часто продукт просто невозможно продать по высоким ценам.

Несмотря на падение за последние две недели, цены на белокочанную капусту в Украине на 40% выше, чем за аналогичный период 2021 года.

Более того, эксперты прогнозируют недостаточное предложение капусты на украинском рынке во второй половине текущего маркетингового сезона. Если прогнозы оправдаются, то потребителей ожидает рост цен на капусту.

Также в этом году на украинском рынке будет ограничено предложение томатов. В довоенное время 29% всех томатов с открытого грунта выращивались в Херсонской области, а 19% – в Николаевской. Другие производства постепенно размещались по территории Украины. Эти факторы не позволят цене быть низкими.

В то же время, на украинском рынке зафиксировано очередное снижение цен на картофель. Сегодня оптовые партии картофеля по местным хозяйствам предлагаются в диапазоне 3,5-6,0 грн/кг. Но участники рынка исключают дальнейшее снижение цен на картофель, поскольку вести реализацию продукции по более низким ценам будет экономически нецелесообразным.

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