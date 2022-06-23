В Украине подорожали огурцы

Установившаяся пасмурная и прохладная погода на всей территории Украины провоцирует дальнейшее сокращение выборки огурца и как следствие — рост цен на данную продукцию.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

В то же время спрос на тепличные огурцы остается довольно активным, что также подстегивает рост цен в данном сегменте.

В результате цена на тепличный огурец на данный момент формируется в пределах 30-45 грн/кг, что в среднем на 33% дороже, чем неделей ранее.

По мнению экспертов проекта, причиной удорожания огурца на украинском рынке является существенное уменьшение предложения.

Так, в стационарных теплицах на сегодняшний день проводятся зачистки в преддверии подготовки ко второму севообороту, что повлекло за собой значительное сокращение сборов урожая.

Тем временем предложение огурца из летних теплиц также заметно уменьшилось, что обусловлено снижением темпов сбора урожая из-за погодных условий.

Кроме того, в этом сезоне многие комбинаты отказались выращивать огурцы второго севооборота либо сократили площади под ними в пользу томатов.

Отметим, что на сегодняшний день огурец на украинском рынке все же стоит среднем в 6,7 раза дороже, чем в конце июня прошлого года. При этом ключевые игроки рынка уверены, что ситуация на рынке кардинально изменится, как только установится благоприятная погода, что приведет к резкому увеличению поставок огурца из летних теплиц.

Напомним, украинские садоводы вынуждены снижать цены на черешню и уже предлагают данные косточковые заметно дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.