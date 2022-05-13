В Украине продолжают стремительно падать цены на клубнику

В Украине стремительно дешевеет клубника. Погодные условия в основных регионах производства были благоприятными для уборки ягоды, поэтому объемы клубники на рынке растут очень быстро, а цена обвалились в среднем на 36%.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По словам производителей, резкому снижению цен способствует увеличение предложения данной ягоды из местных хозяйств.

Отмечается, что на протяжении всей недели погодные условия в основных регионах производства были благоприятными для уборки ягоды, поэтому объемы клубники на рынке растут очень быстро.

Только за последнюю неделю цена на клубнику в Украине обвалились в среднем на 36%. Еще накануне прошлых выходных клубнику из пленочных теплиц фермеры отказывались продавать дешевле 100-130 грн/кг ($3,42-4,44/кг), но уже в начале текущей недели, когда южные регионы массово приступили к уборке данной ягоды из летних теплиц, цены сразу упали до 50-100 грн/кг ($1,71-3,42/кг).

При этом стоит отметить, что ключевые игроки рынка прогнозируют дальнейшее удешевление клубники, особенно учитывая тот факт, что уже к концу текущей недели крупные садоводческие хозяйства начнут уборку ягоды из-под агроволокна. Это, в свою очередь, также окажет значительное давление на отпускные цены в данном сегменте.

Отметим, как рассказала Delo.ua агроном-консультант по ягодным культурам Ирина Кобринец, в этом сезоне дефицита клубники в Украине не будет.

А по мнению президента ассоциации "Ягодничество Украины" Ирины Кухтиной, производители южных и юго-восточных областей из-за оккупации и боевых действий не смогут поставить ягоду на рынок, даже ту, которую получится вырастить.