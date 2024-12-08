В Украине растет закупочная цена сырого молока

В ноябре 2024 года на рынке сырого молока в Украине наблюдается стабильный рост закупочных цен, что оказывает определенную поддержку производителям молока.

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Об этом пишет Инфагро.

Сельхозпредприятия снабжали сырьем по цене от 18,0 до 20,3 грн/кг без НДС, тогда как для хозяйств населения средняя стоимость составляла от 10,5 до 14,5 грн/кг.

Вместе с ценовым ростом отмечается повышение операционной маржи производителей. В ноябре средний уровень маржи достиг 40%, невзирая на негативное влияние подорожания кормов в новом сезоне кормления.

Согласно данным, за десять месяцев 2024 года общий объем производства молока всеми категориями производителей составил 6,2 млн тонн, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. +5,1% (по сравнению с прошлым годом).

Отмечается, что поголовье коров на 1 ноября 2024 года сократилось до 1,23 млн голов (-6,6% к прошлогоднему уровню). На молочно-товарных фермах содержится 380 тыс. коров, что на 1,5% меньше, чем годом ранее.

Добавим, в ноябре продолжался рост закупочных цен на молоко на фоне дефицита молока-сырья в Украине и спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий.

Напомним, что в Украине внедрили новые требования к качеству молока и молокопродуктов . Приказ Минагрополитики от 11.07.2024 г. № 2033 вводит требования к сырому молоку, что не подвергалось термической обработке.