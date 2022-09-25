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В Украине растут цены на яблоки
Ключевые игроки рынка уверены, что в текущем сезоне не стоит ожидать низких цен на яблоки.
Согласно данным ежедневного мониторинга EastFruit, на данный момент украинские садоводы отгружают яблоки по 8-12 грн/кг ($0,22-0,33/кг), что в среднем на 25% дороже, чем неделей ранее.
При этом, по словам самих производителей, повышенным спросом пользуются яблоки сортов "Гала" и "Голден". стоимость этих фруктов составляют на уровне 10-14 грн/кг ($0,27-0,38/кг).
Несмотря на удорожание, на данный момент отпускные цены на яблоки в Украине фактически соответствуют ценовому уровню прошлого года. При этом, ключевые игроки рынка уверены, что в текущем сезоне не стоит ожидать низких цен на яблоки.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Свое мнение, они аргументируют снижением валового сбора данных фруктов в стране, а также ограниченным предложением качественного яблока. Поскольку погодные условия в текущем сезоне не только негативно повлияли на урожайность яблок, но также и значительно снизили качественные характеристики данной продукции.
Напомним, что Украине грозит дефицит тепличных овощей.