В Украине растут цены на яблоки

Ключевые игроки рынка уверены, что в текущем сезоне не стоит ожидать низких цен на яблоки.

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Согласно данным ежедневного мониторинга EastFruit, на данный момент украинские садоводы отгружают яблоки по 8-12 грн/кг ($0,22-0,33/кг), что в среднем на 25% дороже, чем неделей ранее.

При этом, по словам самих производителей, повышенным спросом пользуются яблоки сортов "Гала" и "Голден". стоимость этих фруктов составляют на уровне 10-14 грн/кг ($0,27-0,38/кг).

Несмотря на удорожание, на данный момент отпускные цены на яблоки в Украине фактически соответствуют ценовому уровню прошлого года. При этом, ключевые игроки рынка уверены, что в текущем сезоне не стоит ожидать низких цен на яблоки.

Свое мнение, они аргументируют снижением валового сбора данных фруктов в стране, а также ограниченным предложением качественного яблока. Поскольку погодные условия в текущем сезоне не только негативно повлияли на урожайность яблок, но также и значительно снизили качественные характеристики данной продукции.

Напомним, что Украине грозит дефицит тепличных овощей.