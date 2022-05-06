В Украине снижаются цены на клубнику: сколько стоит ягода

В Украине вторую неделю подряд снижаются цены на клубнику. На данный момент украинские производители предлагают ягоду к продаже по ценам от 100 до 130 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Основной причиной сложившейся ситуации эксперты называют, в первую очередь, стремительное увеличение предложения данной ягоды из южных областей страны.

Спрос же при этом производители характеризуют как невысокий.

В результате в условиях жесткой конкуренции садоводы вынуждены были значительно снизить цену на эту скоропортящуюся продукцию.

Так, на данный момент украинские производители предлагают клубнику к продаже по ценам от 100 до 130 грн/кг ($1,21-2,11/кг), что в среднем на 30% дешевле, чем неделей ранее.

По словам производителей, снижать отпускные цены они вынуждены, прежде всего, из-за увеличения предложения данной ягоды на рынке.

Также серьезное давление на цену оказывает рост поставок импортной клубники из Греции, Турции и Испании, цена на которую, как правило, не превышает 150 грн/кг ($4,37/кг).

При этом большинство участников рынка сходятся во мнении, что цена на данную продукцию может еще сильнее упасть уже в конце мая, когда в продажу начнет массово поступать клубника с открытого грунта.

Отметим, как рассказала Delo.ua агроном-консультант по ягодным культурам Ирина Кобринец, в этом сезоне дефицита клубники в Украине не будет.

А по мнению президента ассоциации "Ягодничество Украины" Ирины Кухтиной, производители южных и юго-восточных областей из-за оккупации и боевых действий не смогут поставить ягоду на рынок, даже ту, которую получится вырастить.