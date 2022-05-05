В Украине снижаются цены на помидоры

Удешевление связано с поступлением крупных партий импортного томата в Украину из Турции и Польши, а также с увеличением выборок данной продукции в местных тепличных комбинатах.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что на протяжении всего апреля цены на местные и импортные томаты в Украине удерживались на достаточно высоком уровне. Столь высокие отпускные цены на томаты в текущем сезоне объясняется совокупностью нескольких факторов. Основной причиной стали перебои с поставками импортного томата в Украину из-за логистических проблем.

Дополнительную роль в формировании высокой цены сыграло общее снижение предложения местного томата в Украине, что, в свою очередь, связано с приостановкой работы некоторых украинских тепличных комбинатов, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Однако уже сегодня цены на импортный и местный томат в Украине начали снижаться. Удешевление в данном сегменте связано с поступлением крупных партий импортного томата в Украину из Турции и Польши, а также с увеличением выборок данной продукции в местных тепличных комбинатах.

Так, если еще неделю назад цена на местный помидор достигала 120 грн/кг ($4,10/кг), то сегодня стоимость данной продукции уже не превышает 60-80 грн/кг ($2,05-2,73/кг), что в среднем на 31% дешевле, чем неделей ранее.

Импортный томат на сегодняшний день крупным оптом предлагается по 50-56 грн/кг ($1,71-1,91/кг), что в среднем на 23% дешевле, чем продукция в украинских теплицах. Стоит также отметить, что в конце прошлой недели импортные томаты поступали в продажу по 55-58 грн/кг($1,88-1,98/кг).

Тем не менее на данный момент цены на тепличный томат в украинских хозяйствах в среднем в 2 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Отметим, в 2022 году Украина может недополучить около 68% урожая помидоров. В итоге, если местные фермеры не смогут закрыть внутреннюю потребность, то Украине придется наращивать импорт.