В Украине стабильно работают до 65% молочных предприятий, необходимости в импорте нет - профильная ассоциация

Союз молочных предприятий Украины отмечает отсутствие необходимости в импорте молочной продукции, поскольку даже в условиях войны молочная отрасль страны продолжает работать и полностью обеспечивает страну высококачественной продукцией.

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По оценке исполнительного директора СМПУ Арсена Дидура, поскольку стабильную работу возобновили около 60-65% перерабатывающих предприятий, то с учетом остатков на складах сыра, сырного продукта, сухого молока, сгущенного молока, ранее отправлявшегося на экспорт, спрос на молочную продукцию вполне может быть удовлетворен отечественными предприятиями.

В объединении заявляют, что согласно прогнозам специалистов, объем производства молока-сырья в расчете на душу населения в 2022 году даже вырастет с 212 кг в 2021 году до 229 кг, что делает импорт молокопродуктов нецелесообразным.

"Поэтому внесение молочных продуктов в списки критического импорта – это бесполезный расход драгоценных валютных средств. Кроме того, следствием завоза импорта станет уменьшение объемов производства нашими молокозаводами и, соответственно, сокращение объемов производства молока", - считают в СМПУ.

По мнению ассоциации, правительство должно поддерживать украинских производителей молочной продукции, и сейчас одной из главных задач государства является сохранение поголовья коров.

В связи с этим СМПУ требует от Кабинета министров отменить свое решение о включении молока и молочных продуктов в список товаров критического импорта.

Отметим, что правительство утвердило такой список в первый же день войны с Россией - 24 февраля, и за прошедшие полтора месяца пересматривало его уже 15 раз. В частности, 28 февраля в него были внесены молоко и сливки, сливочное масло и сыры, 10 марта - молочная сыворотка, 13 марта - сгущенка, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молокопродукты.

Кроме того, 20 марта Кабмин определил товарами критического импорта, в частности, доильные установки и аппараты, а также оборудование для обработки и переработки молока.

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