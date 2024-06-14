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В Украине стали гарантировать инвестиционные кредиты для фермеров
Агропроизводитель из Херсонской области получил для развития своего бизнеса 1 млн грн кредита в Укргазбанке. Это первый инвестиционный кредит, который гарантировал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Сумма гарантии составляет 500 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Отмечается, что полученный кредит позволит агропроизводителю приобрести оборудование для улучшения производственных процессов, в частности, опрыскиватель и машину для упаковки зерна.
В МинАПК напоминают, что на сегодняшний день Фонд сотрудничает с Укргазбанком, Сбербанком и Прокредит банком. Эти учреждения уже выделили первые кредиты агропроизводителям на оборотные средства.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Фонд гарантирует перед украинскими банками покрытие до 50% обязательств по кредиту.
Чтобы получить доступ к гарантиям Фонда, фермер должен быть зарегистрирован в Государственном аграрном реестре.
Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве является небанковским финансовым учреждением, учредителем которого является Кабинет Министров Украины.
В Украине заработал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве
В Украине заработал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который будет предоставлять гарантии под кредиты малым фермерам .
При поддержке аграриям с земельным банком до 500 га будет легче получить финансирование под развитие.
Целевое назначение кредита :
- приобретение земельных участков (если кредит предоставляется с целью приобретения земельного участка сельскохозяйственного назначения, фонд предоставляет гарантии только при передаче таких земельных участков в залог банка);
- инвестиционные потребности (приобретение или ремонт основных средств, в том числе сельскохозяйственной техники и коммерческих помещений, в частности для соблюдения современных экологических норм и улучшения условий и безопасности труда);
- пополнение оборотных средств.
Срок кредитования:
- до 3 лет на пополнение оборотных средств;
- до 7 лет для инвестиционных кредитов;
- до 10 лет на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения;
- объем портфельной гарантии – до 50% от суммы основного обязательства по кредиту.
При этом частичное гарантирование Фонда распространяется в т.ч. на кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".
Детальнее о новом финансовом механизме читайте в материале Delo.ua.