В Украине стали меньше производить молока: закупочные цены поползли вверх

В начале июля в Украине состоялся пересмотр закупочных цен на молоко в сторону увеличения из-за нехватки сырья на внутреннем рынке и роста спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий.

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Об этом сообщает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

Какие цены на молоко?

Отмечается, что средняя закупочная цена молока экстра сорта на 1 июля составила 13,84 грн/кг без НДС, что на 15 коп. больше месяца назад. Диапазон цен на это сорт в хозяйствах варьируется от 13,20 до 14,30 грн/кг без НДС. Верхний предел ценового диапазона вырос на 20 коп., а нижний предел не изменился за последний месяц.

Высший сорт в среднем стоит 13,84 грн/кг без НДС (+15 коп.). Цены на молоко высшего качества колеблются от 13,20 до 14,30 грн/кг без НДС. По сравнению с результатами мониторинга первой половины июня нижний предел ценового диапазона не изменился, а верхний предел вырос на 20 коп.

Средняя цена на молоко первого сорта составила 13,04 грн/кг без НДС, что на 9 коп. больше месяца назад. Минимальная цена в хозяйствах составила 12,65 грн/кг и не изменилась за последний месяц. Максимальная цена составила 13,35 грн./кг и выросла на 15 коп.

Соответственно, средневзвешенная цена трех сортов составила 13,57 грн/кг без НДС, что на 13 коп. больше месяца назад.

Дефицит сырья

Кухалейшвили отмечает, что с конца июня спрос на молоко-сырье у Украины начал преобладать существующее предложение, а молокоперерабатывающие предприятия стали сталкиваться с определенной нехваткой молока-сырья.

"Это привело к точечному повышению цен на молоко-сырье в начале июля. Повышение цен на топливо еще не успело повлиять на изменения цены молока на заводе. Однако, дефицит молока-сырья повлиял на рост средней цены на 55 коп. на спотовом рынке по сравнению с июня", - подчеркивает эксперт.

Он прогнозирует, что в перспективе закупочные цены могут продолжить идти вверх, если предложение молока-сырья на внутреннем рынке будет сокращаться.

Жара влияет на сокращение продуктивности у коров

По словам Кухалейшвили, в июле в Украине прогнозируется жара, обычно влияющая на сокращение продуктивности у коров в приусадебном секторе.

Активизация российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины является вызовом для хозяйств, зависимых от электроэнергии и использующих автоматизированное доильное оборудование для производства молока в больших объемах.

По предварительным оценкам АВМ в Украине ожидается сокращение производства молока-сырья на 2% в 2024 году.

Украина разрабатывает новые механизмы поддержки для молочной отрасли

Украина разрабатывает новые подходы к поддержке отечественных производителей и переработчиков молока для обеспечения конкурентоспособности на европейском рынке.

Ключевая цель государства - создание условий, которые позволили бы национальным производителям работать на равных с европейскими компаниями, получающими значительную поддержку от своих правительств и ЕС.

"Лишь один из многих необходимых шагов – увеличение с 30 апреля до 150 млн гривен максимальной суммы поддержки производителей молока в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Для кредитов на инвестиционные цели (а это и о строительстве коровников и закупке животных) ) предусмотрена льготная ставка - 5 или 7%, в зависимости от типа предприятия.