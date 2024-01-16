В Украине стремительно дорожает один из овощей борщового набора: какие цены

Цены на столовую свеклу в Украине уже выше прошлогодних и продолжают расти. На сегодняшний день фермеры реализуют этот овощ по 12-16 грн/кг, что в среднем на 33% дороже, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что с начала текущей недели украинские фермеры начали активно повышать отпускные цены на свеклу.

"Это объясняется достаточно активным спросом и более низким по сравнению с прошлым годом урожаем свеклы этого сезона в большинстве хозяйств страны", - отмечают аналитики.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, многие украинские фермеры на данный момент фактически приостановили продажу свеклы в ожидании дальнейшего роста цен. При этом большинство производителей планируют начать реализацию этой продукции не ранее начала февраля.

На сегодняшний день цены на свеклу на рынке Украины уже выросли до 12-16 грн/кг, что в среднем на 33% дороже, чем в конце прошлой недели.

Основной причиной такого заметного подорожания является существенное сокращение предложения столовой свеклы на украинском рынке. Большинство украинских хозяйств не располагают оборудованными хранилищами, а запасы в необорудованных складах на данный момент уже истощены. При этом торговая активность в данном сегменте довольно высокая, что также подстегивает ценовой рост", – подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что в результате подорожания сегодня цены на столовую свеклу в Украине уже в среднем на 74% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заметим, за первую неделю 2024 года картофель в Украине подорожал на 11%. Сейчас украинские производители предлагают картофель оптом по цене 15-20 грн/кг. В супермаркетах цена на овощ держится в пределах 25-32 грн.

На фоне ценовых рекордов с 4 января 2024 в Украину начали поступать крупные партии картофеля из Польши, а также из Литвы и Латвии, которые измеряются сотнями тонн.

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